Pieniądze Rośnie kumulacja w Eurojackpot. Gigantyczna kwota Wiktor Knowski |

Mieszkaniec Paryża wygrał na loterii charytatywnej dzieło Picassa Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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W piątek, 12 czerwca, w Eurojackpot padły następujące liczby: 2, 4, 14, 18 i 28 oraz 9 i 11.

W żadnym z krajów uczestniczących w grze nie padła wygrana pierwszego stopnia. Oznacza to, że podczas najbliższego, wtorkowego losowania do zdobycia będzie 230 milionów złotych.

Eurojackpot - najnowsze wyniki losowania

Najwyższa wygrana, która padła, to ta drugiego stopnia (5+1). Sześć liczb poprawnie wytypowała czwórka graczy: z Norwegii, Słowacji oraz dwóch z Finlandii. Do każdego trafi nagroda w wysokości 502 977,70 euro.

Z kolei w ramach wygranych trzeciego stopnia (5+0) odnotowano aż 13 trafień: po sześć w Niemczech, dwa w Finlandii oraz po jednym w Danii, Holandii, Słowenii, Szwecji i na Węgrzech. Nagroda wyniesie 87 278,70 euro.

Należy jednak pamiętać, że w Polsce od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.

Eurojackpot - zasady gry, losowania

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 roku na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.

Losowania odbywają się we wtorki i piątki o godz. 20.15. Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.

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