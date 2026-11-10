Pieniądze Rośnie kumulacja w Eurojackpot Oprac. Paulina Karpińska |

Zarobki. Od tej kwoty zaczyna się bogactwo Źródło wideo: TVN24

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We wtorek, 10 listopada, w Eurojackpot wylosowane zostały następujące liczby: 7, 15, 17, 40, 44 oraz 5 i 11.

Do wygrania było 230 milionów złotych, jednak żaden z graczy nie trafił kompletu wylosowanych liczb. W efekcie pula głównej wygranej wyniesie w piątek 280 milionów złotych.

Eurojackpot - wyniki losowania

W Polsce najwyższa była wygrana czwartego stopnia (4+2), za którą dwóch graczy otrzyma po 286 069,00 zł. Należy pamiętać, że w Polsce od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.

W Szwecji padła wygrana drugiego stopnia (5+1), w ramach której gracz otrzyma 1 683 782,50 euro. Natomiast sześć wygranych trzeciego stopnia (5+0) odnotowano w Niemczech, Danii, Hiszpanii i Szwecji. Ci gracze otrzymają po 158 262,50 euro.

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Zasady Eurojackpot

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 roku na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.

Aby zagrać, należy wytypować pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 dodatkowych liczb. Główna wygrana przypada osobie, która poprawnie wskaże cały zestaw.

Losowania odbywają się we wtorek między 20.15 a 21.00 i w piątek między 20.00 a 21.00.