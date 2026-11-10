Logo TVN24
Biznes
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pieniądze
Sponsor serwisu:PKO-LOGO-RGB-UZ.png

Rośnie kumulacja w Eurojackpot

|
Pewien Węgier wygrał 30 mln euro w loterii Eurojackpot
Zarobki. Od tej kwoty zaczyna się bogactwo
Źródło wideo: TVN24
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
We wtorek, 10 listopada, w Eurojackpot nikomu nie udało się wytypować poprawnie wszystkich liczb. Kumulacja rośnie zatem do 280 milionów złotych. W Polsce najwyższa wygrana była czwartego stopnia. Oto wyniki i wygrane z ostatniego losowania.

We wtorek, 10 listopada, w Eurojackpot wylosowane zostały następujące liczby: 7, 15, 17, 40, 44 oraz 5 i 11.

Do wygrania było 230 milionów złotych, jednak żaden z graczy nie trafił kompletu wylosowanych liczb. W efekcie pula głównej wygranej wyniesie w piątek 280 milionów złotych.

Eurojackpot - wyniki losowania

W Polsce najwyższa była wygrana czwartego stopnia (4+2), za którą dwóch graczy otrzyma po 286 069,00 zł. Należy pamiętać, że w Polsce od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.

W Szwecji padła wygrana drugiego stopnia (5+1), w ramach której gracz otrzyma 1 683 782,50 euro. Natomiast sześć wygranych trzeciego stopnia (5+0) odnotowano w Niemczech, Danii, Hiszpanii i Szwecji. Ci gracze otrzymają po 158 262,50 euro.

Zasady Eurojackpot

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 roku na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.

Aby zagrać, należy wytypować pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 dodatkowych liczb. Główna wygrana przypada osobie, która poprawnie wskaże cały zestaw.

Losowania odbywają się we wtorek między 20.15 a 21.00 i w piątek między 20.00 a 21.00.

Źródło: tvn24.pl
Udostępnij:
Tagi:
EurojackpotWyniki losowania
Zobacz także:
orlen siedziba shutterstock_2760371721
Orlen wypowiada umowę na dostawy LNG z Kataru. Koncern wyjaśnia
Z kraju
antropic ai shutterstock_2457318145
Ekscytacja miesza się z obawami. "Zupełnie inny niż wszystkie do tej pory"
Tech
Krzysztof Gawkowski
Cyberatak na państwowy system ePUAP. "Wykryty i zatrzymany"
Tech
stacja paliw benzya paliwo - Tommy Lee Walker shutterstock_2429815405
Autogaz coraz droższy. Cena zbliża się do psychologicznej granicy
Pieniądze
Telewizja Republika (zdjęcie ilustracyjne)
Przedsiębiorcy reagują na decyzję RTV EURO AGD w sprawie TV Republika
Z kraju
Jensen Huang
Nvidia pod presją. Microsoft wyprzedza giganta
Tech
moskwa
Rosyjskie rafinerie pod ostrzałem dronów. Moskwa ma coraz większy problem
Rynki
kobieta dlon telefon shutterstock_2371328613
"Straciła prawie sześć tysięcy". Policja ostrzega przed nową metodą
Tech
Tankowiec opuszcza rosyjski port w Soczi. Zdjęcie poglądowe
Rosyjskie paliwo dotarło do USA. To pierwszy taki transport
Ze świata
Adam Szłapka
Deregulacja dla firm. Szłapka: jeden z priorytetów rządu
Z kraju
Haker Pegasus
"Sygnał alarmowy dla całej branży"
Tech
Niemcy, Berlin, 26.05.2025, Tłumy zbierają się przy Bramie Brandenburskiej w Berlinie. Turyści i mieszkańcy miasta spacerują po zabytkowej Bramie Brandenburskiej w Berlinie
Niemcy mają powód do obaw. Zapasy są wyjątkowo niskie
Ze świata
paliwo stacja tankowanie shutterstock_4207031125
UE zmniejszy baki w samochodach? Skąd jest ten pomysł
Zuzanna Karczewska
usa, ludzie, ulica
Inflacja powyżej oczekiwań. Analitycy przewidują podwyżkę stóp procentowych
Ze świata
Donald Tusk
Sześć miliardów dla polskich służb. Jest decyzja rządu
Z kraju
NBP
NBP odpowiada sejmowej komisji. "Nie powinno mieć miejsca"
Z kraju
BNP Paribas Bank Polska
Zwolnienia grupowe w jednym z największych banków w Polsce
Z kraju
pieniadze zloty pln shutterstock_2632705463_1
Miliardowe nieprawidłowości. Wyniki kontroli
Pieniądze
Komputer Haker
"Zakazane w rzeczywistości, musi być zakazane też wirtualnie". Zapowiedź premiera
Z kraju
shutterstock_2541212473
Australia zaostrzy przepisy. "Znaczące kary"
Tech
Kim Kardashian
Akcesoria "jak spod kanapy". Marka Kim Kardashian pod ostrzałem
Ze świata
Paul McCartney
Paul McCartney został miliarderem. Tylko dwójka przed nim
Ze świata
TANKOWANIE STACJA PALIWO
Benzyna w górę, diesel w dół. Ceny paliw na najbliższe dni
Z kraju
Strajk w Hiszpanii
Polskie MSZ ostrzega. Konsekwencje "trudne do przewidzenia"
Ze świata
Oslo
Problem rośnie, władze reagują. "Musimy mieć dość prądu"
Tech
Wrocław, Polska - 23 września 2025 - Zdjęcie nowej pięknie zaaranżowanej piekarni i cukierni pełnej ładnie eksponowanych produktów łączących nowoczesność i tradycję
"Wabik" na klientów. "Wyższa cena w pełni uzasadniona"
Z kraju
shutterstock_2402485723
Udzielają pożyczek, ale wymagają drogich kursów. UOKiK wszczyna postępowanie
Z kraju
Alice Huang
Kim jest kobieta, z którą szef Nvidii miał wdać się w romans
Ze świata
Jensen Huang
Miał romans z chińską agentką, Trump go broni
Ze świata
shutterstock_2516376195 (1)
Dowód przy zakupach. Ważna zmiana w przepisach
Pieniądze
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica