Pieniądze Duża wygrana w Eurojackpot w Polsce

Padła wygrana w loterii Powerball Źródło: TVN24, Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W piątek, 10 kwietnia, w Eurojackpot padły następujące liczby: 1, 6, 11, 18, 48 oraz 10 i 12.

W żadnym z krajów uczestniczących w grze nie padła wygrana pierwszego stopnia. Oznacza to, że podczas najbliższego, wtorkowego losowania, do zdobycia będzie 60 mln zł.

Eurojackpot - wyniki losowania

Najwyższe wygrane, jakie odnotowano, były trzeciego stopnia. Udało się je zdobyć siódemce graczy: dwójce z Niemiec, dwójce z Norwegii oraz po jednym z Chorwacji, Islandii i Szwecji. Wygrali po 134 418,50 euro.

W Polsce najwyższa wygrana, jaką odnotowano, była czwartego stopnia w wysokości 684 007,70 zł.

Należy jednak pamiętać, że od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.

Eurojackpot - zasady gry, losowania

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 roku na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.

Losowania odbywają się we wtorki i piątki o godz. 20.15.

Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.

OGLĄDAJ: TVN24 HD