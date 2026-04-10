Pieniądze

Duża wygrana w Eurojackpot w Polsce

Pewien Węgier wygrał 30 mln euro w loterii Eurojackpot
Padła wygrana w loterii Powerball
Źródło: TVN24, Reuters
W piątkowym losowaniu Eurojackpot nikt nie trafił poprawnie wszystkich liczb, więc kumulacja rośnie do 60 milionów złotych. W Polsce najwyższa wygrana, jaka padła, była czwartego stopnia. Oto wyniki losowania z 10 kwietnia 2026 roku.

W piątek, 10 kwietnia, w Eurojackpot padły następujące liczby: 1, 6, 11, 18, 48 oraz 10 i 12.

W żadnym z krajów uczestniczących w grze nie padła wygrana pierwszego stopnia. Oznacza to, że podczas najbliższego, wtorkowego losowania, do zdobycia będzie 60 mln zł.

Trzecie takie losowanie z rzędu. Padła główna wygrana w Eurojackpot
Dowiedz się więcej:

Trzecie takie losowanie z rzędu. Padła główna wygrana w Eurojackpot

Eurojackpot - wyniki losowania

Najwyższe wygrane, jakie odnotowano, były trzeciego stopnia. Udało się je zdobyć siódemce graczy: dwójce z Niemiec, dwójce z Norwegii oraz po jednym z Chorwacji, Islandii i Szwecji. Wygrali po 134 418,50 euro.

W Polsce najwyższa wygrana, jaką odnotowano, była czwartego stopnia w wysokości 684 007,70 zł.

Należy jednak pamiętać, że od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.

Padła główna wygrana w Eurojackpot
Dowiedz się więcej:

Padła główna wygrana w Eurojackpot

Eurojackpot - zasady gry, losowania

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 roku na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.

Losowania odbywają się we wtorki i piątki o godz. 20.15.

Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.

Źródło: tvn24.pl

EurojackpotWyniki losowania
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
shutterstock_2367140227_1
Premier Francji zapowiada zmianę polityki energetycznej
Ze świata
Giełda, Wall Street, maklerzy, inwestorzy
Kluczowy tydzień na nowojorskim parkiecie. Raporty kwartalne amerykańskich banków
Rynki
stacja benzynowa aral shutterstock_2753004233_1
Spór w niemieckim rządzie. Propozycja ulgi dla osób dojeżdżających do pracy
Ze świata
laptop biuro praca komputer shutterstock_2699328825
Apel szefa Państwowej Inspekcji Pracy o wstrzymanie się ze składaniem skarg
Dla pracownika
Protesty w Irlandii (10.04.2026)
Setki stacji bez paliwa. Kraj "na krawędzi"
Ze świata
shutterstock_2400636179
Śledztwo wobec OpenAI. Prokuratora sprawdza ChatGPT przed IPO
Tech
Lotnisko na Okęciu
Ostrzeżenie przed brakami paliwa dla samolotów. "W ciągu następnych trzech tygodni"
Turystyka
Ciężarówki
Coraz więcej towarów z Dalekiego Wschodu trafia do Europy przez Polskę
Z kraju
porsche taycan - Nikita Volodko shutterstock_2582186949
Dostawy Porsche spadają. Firma zapowiada cięcia kosztów i nowe modele
Moto
Chicago USA ludzie ulica tłum przechodnie
Inflacja w USA szybuje. Dane za marzec
Ze świata
Andrzej Domański
Indeks WIG z rekordem. Minister finansów komentuje
Z kraju
big tech
UE z rekordowymi karami dla Big Techów. Napięcia z USA rosną
Tech
Biały Dom
"Korupcja i wykorzystywanie luk prawnych kwitną". Ostrzeżenie dla urzędników
Ze świata
Statek zacumowany u wybrzeżu Dubaju
20 tysięcy osób w sytuacji bez wyjścia. "Staje się to niemożliwe"
Ze świata
Scott Bessent i Jerome Powell
Pilne spotkanie z szefami banków w Waszyngtonie. Ostrzeżenie przed nowym narzędziem
Tech
paliwo benzyna stacja benzynowa shutterstock_2431576363
Ceny paliw w sobotę. Są nowe stawki
Pieniądze
Statki przy Cieśninie Ormuz (24.06.2025 r.)
Zator w Zatoce. Taki jest efekt rozejmu
Ze świata
choroba chora kobieta katar przeziebienie shutterstock_2387459481
Nowe zasady kontroli L4
Dla pracownika
faktury shutterstock_2205886299
KSeF "bez konsekwencji" na dłużej? Minister komentuje
Pieniądze
Warszawa. Widok na centrum miasta
Tego nie było od 18 lat. "Eksplozja popytu"
Nieruchomości
Teheran, Iran. Wojna z USA i Izraelem
Kolejny cios na rynku ropy
Rynki
Samoloty Lufthansy, lotnisko we Frankfurcie
Tysiące strajkujących, setki odwołanych lotów
Turystyka
Donald Trump
Trump grzmi. "Nie taka jest nasza umowa"
Ze świata
lotto, loteria, pieniądze, pln, złote
Padła główna wygrana w Lotto Plus
Pieniądze
paliwo benzyna stacja benzynowa shutterstock_2602306775
Duża zmiana. Ceny paliw dziś
Rynki
pieniadze podatki kalkulator praca biuro wydatki shutterstock_2722823339
Utrata pracy przez AI oznacza nie tylko niższe zarobki
Dla pracownika
Teheran, Iran
Długofalowe skutki wojny. Prognozy dla globalnej gospodarki w dół
Ze świata
Na Wall Street odnotowano ostre spadki po ogłoszeniu ceł przez Trumpa
Zapowiedź nowego modelu AI wywołuje przecenę na amerykańskiej giełdzie
Tech
Berlin
Masowa upadłość firm u naszego sąsiada. Najgorszy wynik od 2005 roku
Ze świata
shutterstock_2451246091
Wyższe opłaty za bagaż i mniej udogodnień. Linie lotnicze reagują na wzrost cen
Ze świata

