Trzecie takie losowanie z rzędu. Padła główna wygrana w Eurojackpot

Źródło: TVN24, Reuters

We wtorek, 7 kwietnia wylosowano liczby to: 2, 4, 16, 23, 27 oraz 5 i 8.

Te liczby znalazły się na zakładach graczy ze Słowacji i Finlandii, którzy otrzymają po 5 000 000,00 euro.

Wyniki losowania Eurojackpot

Nagrody drugiego stopnia (5+1) padły w Finlandii, Niemczech i Danii, gdzie gracze odbiorą po 380 672,50 euro.

W Polsce najwyższa była wygrana piątego stopnia (4+1) za którą 28 graczy otrzyma 18 125,40 zł.

Należy pamiętać, że w Polsce od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-proc. podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.

W najbliższym losowaniu Eurojackpot w piątek do wygrania będzie 45 mln zł.

Eurojackpot - zasady gry, losowania

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.

Losowania odbywają się w każdy wtorek między 20:15 a 21:00 i piątek między 20:00 a 21:00.

Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.

