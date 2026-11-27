Pieniądze Padła główna wygrana w Eurojackpot. Po raz czwarty z rzędu Oprac. Paulina Karpińska |

Sytuacja gospodarcza oczami Polaków Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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W piątek, 27 listopada, w Eurojackpot wylosowane zostały następujące liczby: 20, 21, 23, 25, 26 oraz 3 i 9.

Kolejne losowanie odbędzie się we wtorek, 1 grudnia. Do wygrania będzie 45 milionów złotych.

Główna wygrana w Eurojackpot

W piątkowym losowaniu gracz z Hiszpanii prawidłowo wytypował wszystkie liczby i wygrał 10 mln euro. Identyczne kwoty trafiły do zwycięzców z Niemiec i Szwecji, którzy zgarnęli główne wygrane w dwóch wcześniejszych losowaniach. Cztery losowania wcześniej szczęście uśmiechnęło się do graczy z Norwegii i Grecji, którzy zgarnęli po 38 370 583,30 euro.

Jak podano na stronie Lotto, w dzisiejszym losowaniu odnotowano także sześć wygranych drugiego stopnia (5+1), w wysokości 280 258,5 euro. Cztery z nich padły w Niemczech, po jednej zaś w Islandii i Finlandii.

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Eurojackpot. Wyniki losowania w Polsce

W Polsce najwyższa była wygrana trzeciego stopnia (5+0). Zwycięzca zgarnie 517 656,30 zł.

Należy jednak pamiętać, że w Polsce od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-proc. podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.

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Eurojackpot - zasady gry, losowania

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.

Losowania odbywają się we wtorki i piątki. Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.