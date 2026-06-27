Pieniądze Potężna wygrana w Eurojackpot Alicja Skiba |

Padła wygrana w loterii Powerball Źródło wideo: TVN24, Reuters Źródło zdj. gł.: Robson90 / Shutterstock.com

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W piątek, 26 czerwca, w Eurojackpot padły następujące liczby: 17, 25, 35, 39 i 41 oraz 5 i 9.

W Niemczech padła wygrana pierwszego stopnia. Do zwycięzcy trafi 87 264 546,90 euro (po przeliczeniu to ok. 375 mln zł). Oznacza to, że podczas najbliższego, wtorkowego losowania do zdobycia będzie 45 mln zł.

Eurojackpot - wyniki losowania

W piątkowym losowaniu Eurojackpot odnotowano również 5 wygranych drugiego stopnia (5+1). Padły one w Niemczech (trzy) oraz w Szwecji i w Estonii. Wartość każdej z nich to 481 471,60 euro.

W losowaniu odnotowano również 3 wygrane trzeciego stopnia (5+0) o wartości 452 546, euro każda w Niemczech (dwie) i Islandii.

W Polsce najwyższa była wygrana czwartego stopnia - zwycięzca otrzyma 794 291,30 zł.

Należy jednak pamiętać, że w Polsce od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-proc. podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.

Eurojackpot - zasady gry, losowania

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.

Losowania odbywają się w każdy wtorek między 20:15 a 21:00 i piątek między 20:00 a 21:00.

Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.

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