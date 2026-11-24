Pieniądze Padła główna wygrana w Eurojackpot Oprac. Alicja Skiba |

Zarobki. Od tej kwoty zaczyna się bogactwo Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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We wtorek, 24 listopada, w Eurojackpot wylosowane zostały następujące liczby: 22, 32, 35, 36, 40 oraz 3 i 9.

Kolejne losowanie odbędzie się w piątek, 27 listopada. Do wygrania będzie 45 milionów złotych.

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Główna wygrana w Eurojackpot

Kumulację rozbił gracz z Niemiec, który poprawnie wytypował wszystkie liczby. Za wygraną pierwszego stopnia (5+2) trafi do niego 10 mln euro. Identyczna suma trafiła do gracza ze Szwecji, który wskazał szczęśliwe losy w piątek.

Jak podano na stronie Lotto, odnotowano jedną wygraną drugiego stopnia (5+1) - również w Niemczech - w wysokości 1 228 842,90 euro. Ponadto padły trzy wygrane trzeciego stopnia (5+0). W tym wypadku ponownie wśród zwycięzców była dwójka Niemców oraz Holender. Szczęśliwi gracze otrzymają po 231 003,40 euro.

Eurojackpot. Wyniki losowania w Polsce

W Polsce najwyższe były wygrane piątego stopnia (4+1). Do piętnastu zwycięzców trafi po 35 048,50 zł.

Należy jednak pamiętać, że w Polsce od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-proc. podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.

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Eurojackpot - zasady gry, losowania

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.

Losowania odbywają się we wtorki i piątki. Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.