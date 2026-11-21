Pieniądze Padła główna wygrana w Eurojackpot Oprac. Paulina Karpińska |

Sytuacja gospodarcza oczami Polaków Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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W piątek, 20 listopada, w Eurojackpot wylosowane zostały następujące liczby: 15, 28, 29, 34, 35 oraz 5 i 9.

Wyniki losowania Eurojackpot

Kumulację rozbił gracz ze Szwecji, który poprawnie wytypował wszystkie liczby. Za wygraną pierwszego stopnia (5+2) trafi do niego 10 000 000 euro.

Kolejne losowanie odbędzie się we wtorek. Do wygrania będzie 45 milionów złotych.

Jak podano na stronie Lotto, odnotowano także trzy wygrane drugiego stopnia (5+1) w wysokości 579 803,80 euro. Padły w Niemczech, Norwegii i Szwecji.

Eurojackpot. Wyniki losowania w Polsce

W Polsce najwyższa była wygrana trzeciego stopnia (5+0), która wyniosła 1 185 227,80 zł.

Należy jednak pamiętać, że w Polsce od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-proc. podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.

Eurojackpot - zasady gry, losowania

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.

Losowania odbywają się we wtorki i piątki. Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.