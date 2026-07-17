Kumulacja rośnie

Mieszkaniec Paryża wygrał na loterii charytatywnej dzieło Picassa Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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W piątek, 17 lipca 2026 r. w Eurojackpot wylosowano następujące liczby: 6, 21, 31, 47, 48 oraz 2 i 9.

W żadnym z krajów biorących udział w grze nie padła wygrana pierwszego stopnia. Tym samym w najbliższym losowaniu, które odbędzie się we wtorek, do zdobycia będzie aż 260 milionów złotych.

To szóste losowanie z rzędu bez głównej wygranej - ostatni raz miało to miejsce 26 czerwca.

Eurojackpot - wyniki losowania

Najbliżej głównej wygranej byli gracze z Niemiec, Hiszpanii, Szwecji i Finlandii. To właśnie w tych krajach padły wygrane drugiego stopnia (5+1). Każdy z sześciorga wygranych (w Niemczech padły trzy nagrody drugiego stopnia) otrzyma 334 966,50 euro.

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W piątkowym losowaniu odnotowano również cztery wygrane trzeciego stopnia (5+0): dwie w Niemczech oraz po jednej w Holandii i na Słowacji. Każda z nich wyniosła 283 358,20 euro.

Z kolei w Polsce odnotowano 2 wygrane czwartego stopnia (4+2), każda w wysokości 370 605,60 zł. Warto pamiętać, że od wygranych powyżej 2280 zł w Polsce pobierany jest 10-procentowy podatek, który Totalizator Sportowy odprowadza do urzędu skarbowego w momencie wypłaty nagrody.

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Eurojackpot - zasady gry, losowania

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.

Losowania odbywają się we wtorek między 20.15 a 21.00 i w piątek między 20.00 a 21.00.

Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.