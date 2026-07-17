Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pieniądze

Kumulacja rośnie

|
shutterstock_2117281391
Mieszkaniec Paryża wygrał na loterii charytatywnej dzieło Picassa
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
W piątkowym losowaniu Eurojackpot nikomu nie udało się poprawnie wytypować wszystkich siedmiu liczb. Kumulacja rośnie do 260 milionów złotych. W Polsce najwyższe były dwie wygrane czwartego stopnia. Oto wyniki losowania z 17 lipca 2026 roku.

W piątek, 17 lipca 2026 r. w Eurojackpot wylosowano następujące liczby: 6, 21, 31, 47, 48 oraz 2 i 9.

W żadnym z krajów biorących udział w grze nie padła wygrana pierwszego stopnia. Tym samym w najbliższym losowaniu, które odbędzie się we wtorek, do zdobycia będzie aż 260 milionów złotych.

To szóste losowanie z rzędu bez głównej wygranej - ostatni raz miało to miejsce 26 czerwca.

Eurojackpot - wyniki losowania

Najbliżej głównej wygranej byli gracze z Niemiec, Hiszpanii, Szwecji i Finlandii. To właśnie w tych krajach padły wygrane drugiego stopnia (5+1). Każdy z sześciorga wygranych (w Niemczech padły trzy nagrody drugiego stopnia) otrzyma 334 966,50 euro.

>>> Padła główna wygrana w Lotto

W piątkowym losowaniu odnotowano również cztery wygrane trzeciego stopnia (5+0): dwie w Niemczech oraz po jednej w Holandii i na Słowacji. Każda z nich wyniosła 283 358,20 euro.

Z kolei w Polsce odnotowano 2 wygrane czwartego stopnia (4+2), każda w wysokości 370 605,60 zł. Warto pamiętać, że od wygranych powyżej 2280 zł w Polsce pobierany jest 10-procentowy podatek, który Totalizator Sportowy odprowadza do urzędu skarbowego w momencie wypłaty nagrody.

Eurojackpot - zasady gry, losowania

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.

Losowania odbywają się we wtorek między 20.15 a 21.00 i w piątek między 20.00 a 21.00.

Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.

Źródło: tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
48 min
Szymon Hołownia
Nowa funkcja Szymona Hołowni?
TVN24
34 min
pc
Piotr Zgorzelski, dr hab. Karolina Wigura, prof. Sławomir Sowiński
TVN24
24 min
Maciej Świrski
"Koszty nie grały roli. On pławił się w luksusie". Pokazujemy bizancjum Świrskiego
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
EurojackpotLoterieLoteriaWyniki losowania
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Wall Street, NYSE, giełda, maklerzy, inwestorzy
Najdroższa spółka na świecie. Nowy lider
Tech
Xi Jinping
Xi Jinping: to historyczna szansa
Ze świata
Przerwy techniczne w bankach w weekend
"Ważne przelewy zleć wcześniej". Komunikaty banków
Z kraju
paliwo stacja paliw shutterstock_2218246265
Ponad 50 groszy na litrze. To będą spore zmiany na stacjach
Moto
złotówka shutterstock_1189131880
Co się dzieje ze złotym? Tego nie było od 2024 roku
Z kraju
Google zainwestuje 550 mln dolarów w koncern JD
Google zapłaci pół miliarda wydawcom? Państwowy urząd zdecyduje
Tech
Donald Tusk
Tusk: nie możemy bez końca łożyć na to pieniędzy
Z kraju
rowerzysta dostawa jedzenie shutterstock_2653454703
Planują zwolnić wszystkich kurierów. Resort reaguje, firma wyjaśnia
Z kraju
shutterstock_2704390369
Połowa przychodów na dekarbonizację. "Dobry sygnał z Brukseli"
Ze świata
Donald Trump
Wysokie cła USA. W planach silny odwet
Ze świata
Starsze osoby, starsza para, chodzik
Kto zapłaci za usługi opiekuńcze? Prezydent kieruje ustawę do TK
Z kraju
Donald Trump
Płać i zarabiaj. Platforma Trumpa wprowadza kontrowersyjną usługę
Ze świata
pap_20210806_36U (1)
Sprawa RARS eskaluje. Są kolejne oskarżenia
Z kraju
Lotnisko Chopina w Warszawie
Pieniądze PAŻP zablokowane. Jest skarga do sądu
Z kraju
Sklep Żabka
Żabka zyska dużego udziałowca? "Prowadzimy rozmowy"
Z kraju
ropa
Ropa dalej drożeje. Niepokój o dostawy przybiera na sile
Rynki
frank szwajcarski CHF
Zmiany dla frankowiczów
Z kraju
Jeden na jeden - Andrzej Domański
Poprawki do ustawy o najmie krótkoterminowym. Zapowiedź ministra
Z kraju
Osiedla mieszkaniowe w Stambule
Nieoczekiwany skutek wojny. Rośnie popyt wśród obcokrajowców
Ze świata
lotto - Longfin Media shutterstock_2241139651
Kumulacja w Lotto jest już ośmiocyfrowa
Pieniądze
Statua wolności shutterstock_1661796682
Zmiana przepisów wizowych. Surowsze regulacje
Ze świata
Minister finansów i gospodarki
Domański: nieprawidłowości na kwotę 120 miliardów złotych
Z kraju
Posiedzenie rządu w Warszawie - 14 lipca
Burza w sprawie najmu. "Najbardziej zadowolony może być biznes"
Maja Piotrowska
shutterstock_2477736445_1
Ile lat Polacy spędzą w pracy? Nowe prognozy
Dla pracownika
jagodzianki jagody bulka shutterstock_2809662765
Nie tylko jagodzianki bez jagód. Są wyniki kontroli
Z kraju
pap_20220427_0TP
Setki milionów miesięcznie. Wiceminister apeluje o wsparcie dla kluczowej agencji
Z kraju
shutterstock_2505840835
Shein traci blask. Niższa wycena i cła UE uderzają w giganta
Handel
ontroler, konsola, gry shutterstock_1695525088
Gigant wycofuje płyty. "Koniec pewnej ery"
Łukasz Figielski
Żabka
Żabka na celowniku Japonii. Mocna reakcja rynku
Z kraju
Półprzewodniki, naukowcy, laboratorium
Rekordowa inwestycja na rynku półprzewodników. "Wieloletni megatrend"
Tech
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica