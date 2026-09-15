Logo TVN24
Biznes
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pieniądze

Wysoka wygrana w Polsce. Główna kumulacja Eurojackpot nadal czeka na szczęśliwca

|
shutterstock_2239909941
Zarobki. Od tej kwoty zaczyna się bogactwo
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Longfin Media/Shutterstock
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
We wtorkowym losowaniu Eurojackpot żadnemu z graczy nie udało się wytypować poprawnie wszystkich liczb. Kumulacja rośnie do 260 milionów złotych. W Polsce padła jedna z dwóch najwyższych wygranych. Oto wyniki losowania z 15 września 2026 roku.

We wtorek, 15 września, w Eurojackpot padły następujące liczby: 5, 6, 10, 27 i 42 oraz 1 i 8.

W żadnym z krajów uczestniczących w grze nie padła wygrana pierwszego stopnia. Oznacza to, że w najbliższym losowaniu, które odbędzie się w piątek, 18 września, do wygrania będzie 260 mln złotych.

Eurojackpot - wyniki losowania

We wtorkowym losowaniu Eurojackpot najwyższe były dwie wygrane drugiego stopnia (5+1), jedna w Niemczech i jedna w Polsce. Każda z nich wynosi po 743 402,20 euro, czyli po 3 801 653,10 zł.

Należy jednak pamiętać, że w Polsce od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-proc. podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.

Jeden gracz rozbił bank. Padła główna wygrana w Eurojackpot
Dowiedz się więcej:

Jeden gracz rozbił bank. Padła główna wygrana w Eurojackpot

Z kraju

Zasady Eurojackpot

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 roku na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.

Aby zagrać, należy wytypować pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 dodatkowych liczb. Główna wygrana przypada osobie, która poprawnie wskaże cały zestaw.

Losowania odbywają się we wtorek między 20.15 a 21.00 i w piątek między 20.00 a 21.00. Za los trzeba zapłacić 12,50 zł.

Źródło: tvn24.pl
Udostępnij:
Tagi:
EurojackpotWyniki losowania
Zobacz także:
shutterstock_2452708041
Najlepsze lotniska świata. Europa w ścisłej czołówce
Turystyka
Pracownicy TV Republika
"Zachcianki polityczne Tomasza Sakiewicza"
Z kraju
shutterstock_740564236
Apel z Niemiec. "Nie możemy lekceważyć"
Tech
Donald Tusk
Apel Tuska: prezydencie podpisuj!
Moto
pieniądze kasa pln portfel shutterstock_2684073217
Płaca minimalna w górę. Tyle wyniesie
Dla firm
CYSTERNA
Paliwa znów drożeją. Na horyzoncie problemy z kluczowymi dostawami ropy
Z kraju
Pociąg pasażerski kolei ukraińskich
Zniszczenia na ukraińskiej kolei. Minister podał liczby
Ze świata
nowy jork shutterstock_2597013563
Kasandryczne wizje. "Może zabić nas wszystkich"
Tech
shutterstock_2715945697
Zakaz sprzedaży małpek i prohibicja w całym kraju. Projekt wraca do komisji
Z kraju
shutterstock_2760700471
Niemcy szykują ulgę dla kierowców. Rząd reaguje na rekordowe ceny paliw
Moto
Bill Gates
Bill Gates alarmuje. "Rządy są daleko w tyle"
Tech
pap_20240529_3D6
Terminal LPG na Podlasiu w obcych rękach. "Nie jest infrastrukturą krytyczną państwa"
Z kraju
W pierwszym rzędzie: Władysław Kosiniak-Kamysz (L), Krzysztof Gawkowski (C) oraz Barbara Nowacka (P), w drugim rzędzie: Andrzej Domański (L) oraz Dariusz Klimczak (P), w trzecim rzędzie Tomasz Siemoniak (L)
Wicepremier nie ma wątpliwości. "Trzeba nałożyć chomąto"
Tech
Donald Tusk
Tusk zapowiada kolejną odsłonę CPN. "Natychmiast po podpisie"
Z kraju
Donald Trump
Prezes giganta udziela wywiadu i dzwoni Trump. Od żartu się zaczęło
Tech
Daniel Obajtek
Afera wenezuelska Orlenu. Kryptowaluty na pendrive'ach i setki milionów złotych strat
Z kraju
Bettina Anderson i Donald Trump Junior
Mocna reakcja żony Trumpa Juniora na doniesienia o prezencie prokremlowskiego oligarchy
Ze świata
zakupy market koszyk paragon
Nowe dane o inflacji w Polsce. Te towary napędzają wzrost cen
Z kraju
ludzie, ulica, warszawa, shutterstock_2474169857
Jak zmniejszyć deficyt? Blisko 40 procent Polaków za cięciem wydatków socjalnych
Z kraju
Energia z Bogdanki "najtańsza ze wszystkich"? Co myli poseł PiS
Rekordowy wzrost importu. "Polski węgiel jest po prostu nieopłacalny"
Z kraju
Donald Trump na Zielonej Wyspie
Trump: kraje, które nie pomogły, zwrócą USA pieniądze
Ze świata
gdansk port - Piotrwoz shutterstock_1707579733
Polski import. Nowy lider
Z kraju
shutterstock_2684802017
Wybrano nowego szefa Blika
Z kraju
rynek pracy praca biuro biurowiec AdobeStock_81574246
Średnia to kilkanaście tysięcy miesięcznie. Branże na fali
Dla pracownika
Teheran, Iran
Iran: Arabia Saudyjska zwróciła się z prośbą
Ze świata
Donald Trump junior i Bettina Anderson
Media: prokremlowski oligarcha opłacił wesele Trumpa Juniora
Ze świata
Biedronka
Biedronka reaguje na decyzję o potężnej karze
Z kraju
Donald Trump
Trump: Ukraina się zgodziła, Rosja podobnie
Ze świata
Testy chińskiego autobusu elektrycznego potrwa rok
Wzrost o 1100 procent. Chińczycy "weszli jak w masło"
Łukasz Figielski
Donald Trump
Trump uderza. "Teraz udaje idealnego aniołka"
Tech
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica