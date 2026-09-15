Wysoka wygrana w Polsce. Główna kumulacja Eurojackpot nadal czeka na szczęśliwca
We wtorek, 15 września, w Eurojackpot padły następujące liczby: 5, 6, 10, 27 i 42 oraz 1 i 8.
W żadnym z krajów uczestniczących w grze nie padła wygrana pierwszego stopnia. Oznacza to, że w najbliższym losowaniu, które odbędzie się w piątek, 18 września, do wygrania będzie 260 mln złotych.
Eurojackpot - wyniki losowania
We wtorkowym losowaniu Eurojackpot najwyższe były dwie wygrane drugiego stopnia (5+1), jedna w Niemczech i jedna w Polsce. Każda z nich wynosi po 743 402,20 euro, czyli po 3 801 653,10 zł.
Należy jednak pamiętać, że w Polsce od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-proc. podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.
Zasady Eurojackpot
Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 roku na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.
Aby zagrać, należy wytypować pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 dodatkowych liczb. Główna wygrana przypada osobie, która poprawnie wskaże cały zestaw.
Losowania odbywają się we wtorek między 20.15 a 21.00 i w piątek między 20.00 a 21.00. Za los trzeba zapłacić 12,50 zł.