Pieniądze

Duża wygrana w Eurojackpot w Polsce

We wtorkowym losowaniu Eurojackpot po raz kolejny nie padła główna wygrana - kumulacja rośnie do 440 milionów złotych. W Polsce najwyższa okazała się wygrana drugiego stopnia w wysokości około 2,6 miliona złotych. Oto wyniki losowania z 12 maja 2026 roku.

We wtorek, 12 maja, w Eurojackpot padły następujące liczby: 7, 15, 19, 28, 35 oraz 3 i 11.

Do wygrania było 380 mln zł, jednak żaden z graczy nie wytypował poprawnie takiego zestawu liczb. W efekcie kumulacja rośnie do 440 mln zł. Tyle można będzie wygrać w losowaniu, które odbędzie się w najbliższy piątek.

Eurojackpot - wyniki losowania

We wtorkowym losowaniu Eurojackpot odnotowano natomiast pięć wygranych drugiego stopnia (5+1). Jedna z nich padła w Polsce, dwie w Chorwacji, oraz po jednej w Niemczech i Finlandii. Wartość każdej to 436 055,90 euro (2 688 138,80 zł).

Należy jednak pamiętać, że w Polsce od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-proc. podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu

Eurojackpot - zasady gry, losowania

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 roku na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.

Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.

Losowania odbywają się we wtorki i piątki o godz. 20.15.

Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
