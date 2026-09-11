Bańka się zwiększa. Wysoka kumulacja w Eurojackpot
W piątek, 11 września, w Eurojackpot padły następujące liczby: 14, 21, 35, 37, 49 oraz 1 i 12.
W żadnym z krajów uczestniczących w grze nie padła wygrana pierwszego stopnia. Oznacza to, że w najbliższym losowaniu, które odbędzie się we wtorek, 15 września, do wygrania będzie 210 mln złotych.
Eurojackpot - wyniki losowania
We wtorkowym losowaniu Eurojackpot najwyższe były wygrane drugiego stopnia (5+1), których odnotowano w sumie 5 - dwukrotnie w Norwegii, w Danii, Choracji i Szwecji. Do zwycięzców trafi po 383 058,80 euro.
W Polsce najwyższe były wygrane dopiero piątego stopnia (4+1). 23 zwycięzców otrzyma po 29 281,70 zł.
Należy jednak pamiętać, że w Polsce od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-proc. podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.
Zasady Eurojackpot
Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 roku na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.
Aby zagrać, należy wytypować pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 dodatkowych liczb. Główna wygrana przypada osobie, która poprawnie wskaże cały zestaw.
Losowania odbywają się we wtorek między 20.15 a 21.00 i w piątek między 20.00 a 21.00.