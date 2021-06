Wysoka wygrana w Eurojackpot w Polsce

Najwyższa wygrana, która padła w Polsce w piątkowym losowaniu, to wygrana drugiego stopnia – w wysokości prawie 4,9 mln zł. Dzisiejsza wygrana znajduje się na 8. miejscu na liście najwyższych wygranych w Eurojackpot w Polsce. Rekordowa wygrana padła w maju 2019 roku, kiedy do szczęśliwca trafiło ok. 193,4 mln zł.