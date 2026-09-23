350 milionów do wygrania w Eurojackpot
We wtorek, 22 września w Eurojackpot wylosowano następujące liczby: 17, 23, 33, 46, 47 oraz 4 i 5.
W żadnym z krajów uczestniczących w grze nie padła wygrana pierwszego stopnia. Oznacza to, że w najbliższym, piątkowym losowaniu do zdobycia będzie aż 350 mln zł. To ósme losowanie z rzędu bez głównej wygranej.
Eurojackpot - wyniki losowania
Najwyższe wygrane, które padły w Eurojackpot, to te drugiego stopnia (5+1). Sześć liczb poprawnie wytypowało dwóch graczy z Niemiec, a także po jednym z Czech i Norwegii. Trafią do nich nagrody w wysokości 434 828,90 euro każda.
Jak podano na stronie Lotto, we wtorkowym losowaniu odnotowano również pięć wygranych trzeciego stopnia (5+0). Dwie padły w Niemczech, dwie w Czechach, a jedna w Słowenii. Każdy ze zwycięzców otrzyma po 196 178,60 euro.
W Polsce najwyższe wygrane to te czwartego stopnia (4+2). Dwóch graczy otrzyma po 323 760,80 zł.
Należy pamiętać, że od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-proc. podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.
Eurojackpot - zasady gry, losowania
Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 roku na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.
Losowania odbywają się w każdy wtorek między 20.15 a 21.00 i piątek między 20.00 a 21.00.
Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.