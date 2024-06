Gigantyczna kumulacja w Eurojackpot rozbita

We wtorkowym losowaniu Eurojackpot główna wygrana padła w Danii. Do zgarnięcia było 120 milionów euro, czyli ponad pół miliarda złotych. W Polsce padła wygrana IV stopnia. Oto liczby, jakie wylosowano 4 czerwca.

We wtorek, 4 czerwca, w Eurojackpot wylosowano następujące liczby: 1 , 3 , 24 , 43 , 49 oraz 2 i 4 .

Główna wygrana padła w Danii. Sięgnęła 120 mln euro i to jest maksymalny pułap. Z kolei gwarantowana pula na wygrane I stopnia to aż 10 000 000 euro, czyli ok. 45 mln zł.