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Kumulacja rozbita. Potężna wygrana w Eurojackpot

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Mieszkaniec Paryża wygrał na loterii charytatywnej dzieło Picassa
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Robson90 / Shutterstock.com
W piątkowym losowaniu Eurojackpot mieszkaniec Hiszpanii poprawnie wytypował siedem liczb, dzięki czemu rozbił kumulację. W Polsce padły cztery wygrane czwartego stopnia. Oto wyniki losowania z 24 lipca 2026 roku.

W piątek, 24 lipca, w Eurojackpot padły następujące liczby: 4, 6, 8, 17 i 22 oraz 7 i 10.

Wygrana pierwszego stopnia padła w Hiszpanii. Zwycięzca wygrał 71 262 143,10 euro (ponad 308,2 mln zł). Oznacza to, że podczas najbliższego, wtorkowego losowania do zdobycia będzie 45 mln zł.

>> Wysoka wygrana w Eurojackpot w Polsce

Eurojackpot - wyniki losowania

W piątkowym losowaniu Eurojackpot odnotowano również 3 wygrane drugiego stopnia (5+1). Padły one w Niemczech. Wartość każdej z nich to 760 078,80 euro.

W losowaniu odnotowano także 24 wygrane trzeciego stopnia (5+0) o wartości 53 581,10 euro każda.

W Polsce najwyższe były wygrane czwartego stopnia, każda z nich o wartości 207 191,10 zł.

Należy jednak pamiętać, że w Polsce od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-proc. podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.

Kumulacja w Eurojackpot rośnie. Wysoka wygrana w Polsce
Dowiedz się więcej:

Kumulacja w Eurojackpot rośnie. Wysoka wygrana w Polsce

Z kraju

Eurojackpot - zasady gry, losowania

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.

Losowania odbywają się w każdy wtorek między 20:15 a 21:00 i piątek między 20:00 a 21:00.

Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Wyniki losowaniaEurojackpot
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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