Pieniądze Potężna kumulacja w Eurojackpot rozbita Oprac. Paulina Karpińska |

Wygrał na loterii ponad milion złotych. Stracił wszystko w wyniku oszustwa i kradzieży Źródło wideo: Marzanna Zielińska/Fakty TVN Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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We wtorek, 13 października, w Eurojackpot padły następujące liczby: 11, 17, 20, 22 i 35 oraz 4 i 8.

Wygrana pierwszego stopnia padła w Niemczech. Do zwycięzcy trafi 120 mln euro (ponad 525,6 mln zł). Oznacza to, że podczas najbliższego, piątkowego losowania do zdobycia będzie 45 mln zł.

Dowiedz się więcej: Duża wygrana w Polsce. Wtorkowe losowanie w Eurojackpot

Eurojackpot - wyniki losowania

We wtorkowym losowaniu Eurojackpot odnotowano również siedem wygranych drugiego stopnia (5+1). Jedna z nich padła w Polsce. Poza nią dwie padły w Niemczech, jedna w Danii, Norwegii, Szwecji i Finlandii. Wartość każdej z nich to 2 981 587,20 euro.

Należy jednak pamiętać, że w Polsce od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-proc. podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.

W losowaniu odnotowano także 15 wygranych trzeciego stopnia (5+0) o wartości 121 581,70 euro każda.

Dowiedz się więcej: Wysoka wygrana w Eurojackpot w Polsce

Eurojackpot - zasady gry, losowania

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.

Losowania odbywają się w każdy wtorek między 20.15 a 21.00 i piątek między 20.00 a 21.00.

Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.