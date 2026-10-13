Potężna kumulacja w Eurojackpot rozbita
We wtorek, 13 października, w Eurojackpot padły następujące liczby: 11, 17, 20, 22 i 35 oraz 4 i 8.
Wygrana pierwszego stopnia padła w Niemczech. Do zwycięzcy trafi 120 mln euro (ponad 525,6 mln zł). Oznacza to, że podczas najbliższego, piątkowego losowania do zdobycia będzie 45 mln zł.
Eurojackpot - wyniki losowania
We wtorkowym losowaniu Eurojackpot odnotowano również siedem wygranych drugiego stopnia (5+1). Jedna z nich padła w Polsce. Poza nią dwie padły w Niemczech, jedna w Danii, Norwegii, Szwecji i Finlandii. Wartość każdej z nich to 2 981 587,20 euro.
Należy jednak pamiętać, że w Polsce od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-proc. podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.
W losowaniu odnotowano także 15 wygranych trzeciego stopnia (5+0) o wartości 121 581,70 euro każda.
Eurojackpot - zasady gry, losowania
Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.
Losowania odbywają się w każdy wtorek między 20.15 a 21.00 i piątek między 20.00 a 21.00.
Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.