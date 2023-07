Dwie duże wygrane w Eurojackpot w jednej wsi. "Przyczyn może być bardzo wiele"

Totalizator Sportowy komentuje

"Nie wiemy, czy zakład należy do jednej lub do dwóch osób, ponieważ może być tak, że np. gracz zawarł jeden zakład, o czym zapomniał, więc kupił drugi. Możliwe jest także, że dwaj niezależni gracze mieli szczęście do tych samych liczb. Jak dokładnie było, tego nie wiemy" - przyznali przedstawiciele spółki w odpowiedzi przesłanej TVN24 Biznes.

Wygrane wynoszą po 1 143 368,50 zł, ale od każdej z nich zostanie pobrany 10-proc. podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego. Oznacza to, że do osoby lub osób, które zakupiły kupon w Kijach, ostatecznie trafi 1 029 031,65 zł.