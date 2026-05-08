Pieniądze

380 milionów złotych do wygrania w Eurojackpot

Mieszkaniec Paryża wygrał na loterii charytatywnej dzieło Picassa
W trakcie piątkowego losowania Eurojackpot nikomu nie udało się prawidłowo wytypować wszystkich liczb. Oznacza to, że kumulacja rośnie do 380 milionów złotych. Oto wyniki losowania z 8 maja 2026 roku.

W piątek, 8 maja, w Eurojackpot wylosowane zostały następujące liczby: 3, 17, 18, 31, 41 oraz 6 i 12.

Do wygrania było 320 milionów złotych, jednak żaden z graczy nie trafił kompletu wylosowanych liczb. W efekcie pula głównej wygranej wzrosła do 380 milionów złotych.

Wyniki losowania Eurojackpot

Wygrane drugiego stopnia (5+1) trafią do dwóch graczy z Danii oraz po jednym z Norwegii, Niemiec i Chorwacji. Każdy z nich otrzyma po 848 825,90 euro, co w przeliczeniu daje ponad 3,5 mln zł.

W Polsce odnotowano 38 wygranych piątego stopnia (4+1), każda w wysokości 26 159,40 zł. Warto pamiętać, że od wygranych powyżej 2280 zł w Polsce pobierany jest 10-procentowy podatek, który Totalizator Sportowy odprowadza do urzędu skarbowego w momencie wypłaty nagrody.

Eurojackpot - zasady gry, losowania

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 roku na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.

Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.

Losowania odbywają się we wtorki i piątki o godz. 20.15.

Wiktor Knowski
