Pieniądze 270 milionów do wygrania w Eurojackpot

Zarobki. Od tej kwoty zaczyna się bogactwo Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W piątek, 1 maja, w Eurojackpot padły następujące liczby: 10, 11, 13, 16, 27 oraz 5 i 7.

W żadnym z krajów uczestniczących w grze nie padła wygrana pierwszego stopnia. Do wygrania było 230 mln zł. Oznacza to, że podczas najbliższego, wtorkowego losowania do zdobycia będzie aż 270 mln zł.

Eurojackpot - wyniki losowania

Najbliżej rozbicia kumulacji było dwóch graczy z Niemiec i jeden ze Szwecji W ramach wygranych drugiego stopnia (5+1) trafi do nich po 681 460,70 euro.

Jak podano na stronie Lotto, w trakcie ostatniego losowania padło także siedem wygranych trzeciego stopnia (5+0) - trzy w Niemczech i po jednej w Chorwacji, Norwegii, Szwecji oraz Finlandii. Każdy ze szczęśliwców otrzyma po 164 705,20 euro.

Najwyższe wygrane, które padły w Polsce, to te piątego stopnia (4+1) w wysokości 17 027,00 zł. Było ich 43. Należy jednak pamiętać, że w Polsce od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-proc. podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.

Eurojackpot - zasady gry, losowania

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 roku na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.

Losowania odbywają się we wtorki i piątki o godz. 20.15.

Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.

OGLĄDAJ: TVN24