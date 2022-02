Kumulacja w Eurojackpot rośnie. Wygrana trzeciego stopnia w Polsce

czytaj dalej

Od kilku miesięcy Rada Polityki Pieniężnej podnosi stopy procentowe. Ma to wpływ na raty kredytów zaciągniętych w polskiej walucie, które mogą być nawet o kilkaset złotych wyższe niż jeszcze pół roku temu. Ekonomiści zgodnie przewidują, że to nie koniec wzrostów. Czy w tych warunkach przewalutowanie kredytu we frankach może się jeszcze opłacać? Liczymy i wyjaśniamy.