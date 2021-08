Rekordowa wygrana w Eurojackpot w Polsce. Wiemy, gdzie wysłano zwycięski kupon

Eurojackpot – rekordowa wygrana

To najwyższa wygrana w Eurojackpot w Polsce. We wrześniu 2017 roku na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto.

Eurojackpot - podatek od wygranej

Należy jednak pamiętać, że ostateczna kwota, która trafi do nowego rekordzisty będzie pomniejszona o podatek. Zgodnie z przepisami, od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-proc. podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego. W tym wypadku podatek wyniesie prawie 20 655 000 zł. Oznacza to, że do zwycięzcy piątkowego losowania w naszym kraju trafi ostatecznie prawie 186 mln zł.