Kumulacja w Eurojackpot dalej rośnie. Astronomiczna kwota do wygrania

Jeżeli ukraińskie porty nie zostaną odblokowane, to umrą miliony ludzi - stwierdził szef Światowego Programu Żywnościowego (WFP) David Beasley. - Jeśli ma pan serce dla reszty świata, bez względu na to, co myśli pan o Ukrainie, musi pan otworzyć te porty - zwrócił się do prezydenta Rosji Władimira Putina.