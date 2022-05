Kumulacja w Eurojackpot rośnie. Wygrana czwartego stopnia w Polsce

We wtorkowym losowaniu Eurojackpot nie padła główna wygrana. Kumulacja rośnie do 400 milionów złotych. W Polsce odnotowano jedną wygraną czwartego stopnia w wysokości ponad 226 tysięcy złotych.

We wtorek, 10 maja w Eurojackpot wylosowano następujące liczby: 3 , 7 , 34 , 43 , 50 oraz 5 i 10 .

Eurojackpot - wygrane

We wtorkowym losowaniu do wygrania było 340 mln zł. Najwyższa wygrana, która padła w Polsce w tym losowaniu, to wygrana czwartego stopnia w wysokości 226 539,60 zł.