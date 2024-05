Minister: podatek będzie obniżony od 1 stycznia

Euro w Polsce? To "dyskusja zastępcza"

Kryteria konwergencji, nazywane również kryteriami z Maastricht, to warunki, jakie powinno spełniać państwo kandydujące do członkostwa w strefie euro . Chodzi o niską inflację , poziom deficytu, stabilność kursu krajowej waluty oraz stóp procentowych .

Problem z dostępem do pracowników

Kwota wolna od podatku i podatek Belki

Szef MF przypomniał, że został zobowiązany do opracowania planu wprowadzenia kwoty wolnej od podatku dla osób fizycznych na poziomie 60 tys. zł. Podtrzymał deklarację, że to rozwiązanie wejdzie w życie, choć nie podał żadnej daty. Mówił także o zmianach w podatku od zysków kapitałowych, czyli w tzw. podatku Belki. - Trwają konsultacje, jak daleko możemy pójść z obniżeniem podatku Belki. Zaproponowaliśmy coś w postaci kwoty wolnej – osobnej dla depozytów, osobnej dla inwestycji na rynku kapitałowym. To nie jest wielka obniżka, ale to jest pokazanie kolejnego kroku w myśleniu o podatkach w Polsce i o podatku od zysków kapitałowych – powiedział minister Domański. Podkreślił, że jest zwolennikiem tego, aby "podatki były zbliżone" i żeby przez rozwiązania podatkowe "nie tworzyć sztucznych preferencji". - Podatek będzie obniżony od 1 stycznia. W MF trwają prace nad innymi rozwiązaniami, które będą wspierały oszczędności Polaków na rynku finansowym – powiedział Domański.