Euro najtańsze od kilku tygodni

We wtorek obserwujemy umacnianie złotego względem euro. Tuż przed południem kurs na tej parze spadł poniżej 4,50. To poziom niewidziany od kilku tygodni.

Umocnienie złotego względem euro

W jego ocenie najprawdopodobniej we wtorek nie dojdzie do kolejnej interwencji na rynku walutowym. "Ale należy pamiętać, że podstawowym ograniczeniem NBP w tym zakresie jest wyłącznie kwestia woli. Na dodatek jutro (3 lutego – red.) odbędzie się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, więc jest to idealna okazja, by przypomnieć preferencję, żeby złoty był słabszy, oraz gotowość do dokonania obniżki stóp procentowych. Zakładamy jednak, że do niej nie dojdzie" – podkreślił Sawicki.