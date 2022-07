Złoty topi się w czerwieni. Euro, dolar i frank szwajcarski mocno w górę

We wtorek o poranku obserwujemy osłabianie złotego. Więcej trzeba zapłacić za euro, dolara amerykańskiego, franka szwajcarskiego i funta brytyjskiego. Zdaniem analityków do posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej umocnienie złotego wydaje się mało prawdopodobne, a możliwe jest dalsze osłabianie polskiej waluty i testowanie poziomów 4,74 za euro.

Analitycy podkreślają, że złoty pozostaje pod presją. "Na rynku walutowym nie widzimy obecnie przestrzeni do aprecjacji złotego. Tutaj przełom może przynieść dopiero przyszły gołębi skręt głównych banków centralnych" - napisali analitycy Banku Pekao. Gołębia polityka monetarna polega na obniżaniu stóp procentowych, jest ona prowadzona przez osoby, które tolerują wyższą inflację.

"Złoty pozostaje pod umiarkowaną presją płynącą z otoczenia zewnętrznego i porusza się powyżej bariery 4,70 za EUR. Przed większym osłabieniem polską walutę powstrzymuje oczekiwanie na wynik czwartkowego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej oraz piątkową konferencję prezesa Narodowego Banku Polskiego" - ocenili ekonomiści Banku Millennium. Zdaniem ekonomistów ING Banku Śląskiego jest istotne ryzyko, że przed czwartkową decyzją RPP para EUR/PLN znów dotrze do ostatnich szczytów w okolicach 4,74.

"Niestety pogarszają się średnioterminowe perspektywy PLN. Przede wszystkim psuje się równowaga zewnętrzna Polski. Zwiększa się deficyt obrotów bieżących. Rośnie też ryzyko, że środki z KPO nie trafią do kraju w tym roku. Dlatego w 2 poł. '22 spodziewamy się raczej szerokiego trendu horyzontalnego na EUR/PLN (pod warunkiem, że NBP będzie kontynuował podwyżki reagując na dalszy wzrost CPI)" - napisali przedstawiciele ING Banku Śląskiego.

Euro, dolar, frank, funt - notowania 5 lipca

We wtorek około godziny 10.50 za euro trzeba było zapłacić 4,73 zł.

EUR/PLN

Dolar amerykański kosztował 4,59 zł.

USD/PLN

Amerykańska waluta wyraźnie zyskuje również względem euro. "Słabe nastroje na rynkach mogą nadal faworyzować dolara amerykańskiego. W warunkach wysokiej awersji do ryzyka USD powinien pozostać silny, nawet jeśli w ostatnich tygodniach obniżyły się oczekiwania rynkowe co do poziomu szczytu cyklu podwyżek stóp procentowych w USA" - wskazał Łukasz Zembik z Domu Maklerskiego TMS Brokers. Około godziny 10.40 na parze EUR/USD obserwowaliśmy najniższy poziom od 2003 roku.

EUR/USD

Frank szwajcarski około godziny 10.20 kosztował blisko 4,76 zł. To oznacza, że za szwajcarską walutę trzeba zapłacić więcej niż za euro.

CHF/PLN

Drożeje też funt brytyjski. Za brytyjską walutę trzeba było zapłacić około 5,53 zł.

GBP/PLN

Piotr Bujak, główny ekonomista PKO BP, zwrócił uwagę na wyraźne osłabienie węgierskiej waluty. Forint coraz bardziej pod presją. #EURHUF na historycznym szczycie powyżej 405. Wątpliwości co do polskiego KPO powodują, że #PLN podąża bardziej za #HUF niż #CZK, ale jednak złoty umacnia się do forinta" - napisał.

O ile mogą wzrosnąć stopy procentowe?

Kolejne posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej odbędzie się w najbliższy czwartek. Będzie to ostatnie posiedzenie przed wakacyjną przerwą - w sierpniu nie ma decyzyjnego spotkania. Wśród prognoz ekonomistów nie ma zgody, co do wysokości lipcowej podwyżki.

Zdaniem ekonomistów Goldman Sachs Rada podczas najbliższego posiedzenia podniesie główną stopę o 75 punktów bazowych do poziomu 6,75 procent. Wzrostu o 75 punktów bazowych spodziewają się też ekonomiści Banku Pekao.

Z kolei główny ekonomista PKO BP Piotra Bujaka, w odniesieniu do spadku wskaźnika PMI dla polskiego przemysłu z 48,5 punktu w maju do 44,4 punktu w czerwcu, napisał, że podwyżka stóp procentowych o 50 punktów bazowych byłaby bardzo odważna. "PMI dla polskiego przemysłu za czerwiec zmasakrowany... Nie ma co myśleć o dalszym zaostrzaniu polityki pieniężnej... Podwyżka o 50 pb na posiedzeniu w przyszłym tygodniu byłaby bardzo odważna. Każda większa to olbrzymie ryzyko" - napisał Bujak na Twitterze.

PAP/Maciej Zieliński

Polski Instytut Ekonomiczny podał w środę, jeszcze przed publikacją wstępnych danych o inflacji w czerwcu, że w lipcu stopy procentowe wzrosną o 50 punktów bazowych do 6,5 proc. i będzie to koniec cyklu podwyżek.

Artur Soboń o notowaniach złotego

O notowaniach złotego mówił we wtorek w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 wiceminister finansów Artur Soboń. Wiceszef MF stwierdził, że jednym z czynników mających wpłynąć na hamowanie inflacji w Polsce ma być wzmacnianie złotego, który jego zdaniem "nie słabnie". Na pytanie, ile trzeba zapłacić za dolara, euro czy franka szwajcarskiego, Soboń odparł: - Nie powiem z rana, jaka jest dzisiaj dokładnie cena.

