Gwałtowne osłabienie złotego. "Dużo się dzieje na rynku walutowym"

W środowe popołudnie obserwujemy wyraźne osłabianie złotego. W ocenie analityka Banku Millennium Mateusza Sutowicza złoty osłabia się do euro ze względu na wypowiedzi prezesa Narodowego Banku Polskiego i członków Rady Polityki Pieniężnej.

- W środę dużo się dzieje na rynku walutowym. Ponownie w roli głównej występuje Narodowy Bank Polski. Tym razem złoty osłabia się w stosunku do euro nie pod wpływem interwencji NBP na rynku walutowym, ale ze względu na wypowiedzi zarówno prezesa NBP, jak i członków Rady Polityki Pieniężnej - ocenił Mateusz Sutowicz.

Stopy procentowe w Polsce

Prezes NBP Adam Glapiński powiedział w wywiadzie dla "Obserwatora Finansowego" , że choć obecny poziom stóp procentowych jest właściwy, to w pierwszym kwartale następnego roku możliwe jest dalsze ich obniżenie.

"Narastająca ostatnio presja na wzrost wartości złotego jest bardzo niepokojąca i bardzo szkodliwa. Szkodliwa z punktu widzenia odbicia wzrostu naszego PKB i utrzymania dynamiki eksportu. W sytuacji naszej projekcji inflacji w przyszłym roku na niskim poziomie, tworzy to oczywiście przestrzeń do ewentualnych, zdecydowanych interwencji banku centralnego" - stwierdził także Glapiński.

Z kolei członek RPP Jerzy Żyżyński powiedział, że "obniżenie referencyjnej stopy procentowej NBP do zera i utrzymanie jej na tym poziomie przez okres kryzysu byłoby raczej wskazane". Dodał, że poparłby wniosek o taką obniżkę.

- Takie wypowiedzi wywołują nerwowość na rynku. Choć rynek już przyzwyczaił się do poglądu RPP, że złoty jest za mocny, to już zapowiedzi redukcji stóp procentowych w pierwszym kwartale 2021 roku zaskoczyły rynek. To powoduje przecenę złotego w środę - ocenił Mateusz Sutowicz.