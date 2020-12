Nagłe osłabienie złotego. "W regionie traci najmocniej"

We wtorek w okolicach południa złoty zaczął się gwałtownie osłabiać. Za jedno euro trzeba było zapłacić około 4,53 złotego. Drożeją także dolar amerykański, frank szwajcarski i funt brytyjski.

Konrad Białas, główny ekonomista TMS Brokers zwrócił uwagę, że kurs EUR/PLN w ostatnich kilkunastu minutach wyskoczył z 4,50 do 4,5350. "Na rynkach zewnętrznych nie widać wzrostu awersji do ryzyka, a w regionie złoty traci najmocniej. Automatycznie rodzi to pytania o możliwą kolejną interwencję NBP, ale na ten moment nie mamy informacji" - wskazał ekonomista.