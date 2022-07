Złoty próbuje złapać oddech. "Obserwujemy wyraźną presję podażową"

Złoty w czwartek (7 lipca) nieznacznie się umacnia w stosunku do głównych walut. Frank kosztuje ponad 4,82 złotego, euro utrzymuje się na poziomie około 4,77 złotego, a dolar jest w okolicy 4,68 złotego.

Euro, dolar, frank, funt - notowania 7 lipca

Dolar amerykański o poranku kosztował niemal 4,66 zł, w środę ok. godz. 19 było to 4,70 zł. To najwyższe poziomy od 2000 roku - w październiku 2000 roku dolar kosztował 4,73 zł.