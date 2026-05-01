Pieniądze

Większość wybiera "podwójny" dochód. "To pewnego rodzaju pułapka"

Czy lepiej pracować bez świadczenia?
Ponad 860 tysięcy Polaków po osiągnięciu wieku emerytalnego wciąż pracuje. To dwa razy więcej niż dziewięć lat temu. Częściej wybierają większe pieniądze tu i teraz, pracując i jednocześnie pobierając świadczenie. W tym rozwiązaniu jest jednak pułapka.
Seniorzy, którzy osiągnęli wiek emerytalny, mogą dorabiać bez ograniczeń. Można też wstrzymać się z przejściem na emeryturę i dalej pracować.

Duży skok

Na opcję dorabiania - czy to z powodu niskich świadczeń, czy chęci podreperowania budżetu - decyduje się coraz więcej osób.

Wiceszef Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Paweł Jaroszek poinformował, że już ponad 860 tysięcy seniorów nie rezygnuje z aktywności zawodowej. To dwa razy więcej niż dziewięć lat temu. Coraz więcej osób, mimo osiągnięcia ustawowego wieku, nie wybiera więc całkowitego przejścia na emeryturę.

- Jeśli porównujemy sytuację do tej sprzed 9-10 lat, warto pamiętać, że dziś mamy niższy wiek emerytalny niż wcześniej [reforma podwyższająca wiek emerytalny została cofnięta w październiku 2017 roku - red.]. To samo w sobie zwiększa liczbę osób, które formalnie są emerytami, a nadal pracują - mówi TVN24+ główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich Łukasz Kozłowski.

Dodaje jednak, że niezależnie od tego rośnie popyt na pracę w gospodarce. - Brakuje pracowników, więc osoby osiągające wiek emerytalny częściej pozostają aktywne zawodowo. Jest też czynnik finansowy. Dla wielu osób emerytura jest niewystarczająca, więc traktują pracę jako sposób na jej uzupełnienie - tłumaczy.

Z danych przekazanych wcześniej przez Zakład wynika, że w pierwszej połowie 2025 r. liczba nowo przyznanych świadczeń spadła o 17,9 proc. rok do roku. Jednocześnie rośnie faktyczny wiek przechodzenia na emeryturę - w 2024 r. wyniósł średnio 62,7 roku (60,6 dla kobiet i 65,1 dla mężczyzn). W przypadku kobiet pozostaje stabilny, u mężczyzn systematycznie idzie w górę.

Mimo to większość wciąż wybiera szybkie przejście: od razu po osiągnięciu wieku emerytalnego zdecydowało się na to 67,6 proc. uprawnionych.

Pułapka na seniora

Choć dłuższa praca oznacza wyższe świadczenie, wielu emerytów wpada w pewną pułapkę.

- Problem polega na tym, że jeśli ktoś przejdzie na emeryturę i jednocześnie pracuje, jego świadczenie w praktyce zostaje na poziomie ustalonym w momencie przejścia. To daje pewnego rodzaju iluzję, że wypracowujemy znacznie wyższe świadczenie - mówi Kozłowski.

