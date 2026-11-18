Pieniądze Emerytury w Polsce. Znacząca różnica między kobietami i mężczyznami Oprac. Wiktor Knowski |

Sytuacja gospodarcza oczami Polaków Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Łącznie na emerytury w 2025 r. wydano 366,4 mld zł (wzrost o 9 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem), z tego na system pozarolniczy przypadło 345,9 mld zł, a na rolniczy 20,5 mld zł.

Wzrost liczby emerytów w Polsce

Jak podał Główny Urząd Statystyczny, w 2025 r. w Polsce żyło 9,45 mln emerytów i rencistów. To wzrost o 0,7 proc. względem 2024 r. Emeryci i renciści stanowili 25,3 proc. ludności kraju.

W tej grupie dominowały osoby pobierające emerytury (7,47 mln), których liczba w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o 80,4 tys. osób, czyli o 1,1 proc. Z kolei łączna liczba rencistów zmniejszyła się o 14,8 tys. osób, czyli o 0,7 proc.

W 2025 r. przeciętna miesięczna emerytura z ZUS wyniosła 4178,94 zł i wzrosła o 8,2 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Najwyższe świadczenia wypłacano w województwie śląskim (średnio 4851,75 zł), a najniższe w województwie lubelskim (średnio 3776,73 zł).

Różnice w świadczeniach mężczyzn i kobiet

Po marcowej waloryzacji w 2025 r. przeciętna wysokość emerytury mężczyzn wyniosła 4978,67 zł, a kobiet - 3421,61 zł, co daje różnicę w wysokości 1557,06 zł.

Z danych GUS wynika, że połowa osób otrzymywała emeryturę w wysokości do 3544,38 zł. Połowa mężczyzn pobierała emeryturę w wysokości do 4548,27 zł, a połowa kobiet - w wysokości do 3011,10 zł.

Średni wiek osób przechodzących na emeryturę z ZUS zbliżony jest do ustawowego poziomu - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. W 2025 r. 94,4 proc. kobiet przeszło na emeryturę w wieku 60-64 lata, a 98,4 proc. mężczyzn w wieku 65 lat lub więcej.

Wzrost wartości świadczeń

Relacja średniej emerytury z ZUS do przeciętnego wynagrodzenia w 2025 r. wyniosła 55,4 proc. W przypadku KRUS (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego to państwowa instytucja odpowiedzialna za obsługę ubezpieczeń społecznych rolników oraz ich rodzin) relacja ta wyniosła 28,5 proc.

"Świadczenia i łączna kwota wydatków emerytalno-rentowych systematycznie rosną, szczególnie w systemie pozarolniczym. Mimo wzrostu nominalnych świadczeń relacja do przeciętnego wynagrodzenia utrzymuje się na podobnym lub nieco niższym poziomie. Dochody emerytów rosną realnie, choć wciąż są nieco niższe od średnich dochodów w kraju" - podkreślił GUS.

GUS przekazał, że w 2025 r. przeciętne miesięczne wydatki w polskich gospodarstwach domowych na jedną osobę wyniosły 2015,42 zł i realnie wzrosły o 3,6 proc. w porównaniu z 2024 r. Z kolei wydatki gospodarstw domowych emerytów osiągnęły 2140,08 zł na miesiąc. To wzrost o 4,4 proc. w porównaniu z 2024 r.