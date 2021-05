Ekonomiści ostrzegają przed zmianami w emeryturach. "Niekorzystne rozwiązanie praktycznie dla wszystkich"

"To może być bardzo niekorzystne rozwiązanie praktycznie dla wszystkich" – ostrzega na łamach dziennika główny ekonomista Fundacji FOR Sławomir Dudek.

Szczegóły wkrótce

Zwrócono uwagę, że według wstępnych założeń "emerytura stażowa umożliwiałaby przejście w stan spoczynku po 35 latach składkowych dla kobiet i 40 dla mężczyzn". "Drugi warunek to uzbieranie takiego kapitału emerytalnego, który starczyłby na minimalne świadczenie (to 1250 zł brutto)" - wyjaśniono.

"Osoby schodzące z rynku pracy przestają odprowadzać składki ZUS, za to ZUS realizuje więcej wypłat. To większe koszty dla systemu emerytalnego i większe dopłaty z budżetu z innych podatków, a docelowo – konieczność ich podniesienia" - powiedział dziennikowi Antoni Kolek z Pracodawców RP.

"Wiele wątpliwości"

Jak przypomniano, pomysł "S" poparł prezydent, za to ze strony PiS "nie słychać entuzjazmu". "Z naszych informacji wynika, że takie rozwiązanie nie jest częścią Nowego Ładu, do którego prezentacji szykuje się partia rządząca. Mają być tam zachęty do kontynuowania pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego" - napisano.

Pomysł emerytur stażowych komentował we wtorek w TVN24 dr Wojciech Warski, ekspert Team Europe. - Logika działania prezydenta Dudy jest dla mnie nieznana. Nie bardzo wiem, co w ten sposób chce uzyskać w sensie interesu państwa, interesu społeczeństwa, o które powinien dbać jako prezydent. Znajduję w tym tylko logikę stricte polityczną - powiedział.

Jak dodał Polacy pracują średnio około 33,5 roku podczas, gdy w sąsiednich Czechach pracuje się 36 lat, a w Niemczech ponad 39 lat. - To jest olbrzymia różnica. Jeżeli na to nałoży się jeszcze pomysł emerytur stażowych to do katastrofy dołożymy jeszcze dodatkową lawinę - podkreślił.