Stracił prawie 80 tysięcy złotych emerytury przez błąd ZUS. Jest decyzja

Sprawa, w której Prokurator Generalny złożył skargę nadzwyczajną, toczyła się od maja 2014 roku. Wówczas mężczyzna złożył do elbląskiego oddziału ZUS wniosek o przyznanie mu prawa do wcześniejszej emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych. Jednak po przeprowadzonym postępowaniu wyjaśniającym, ZUS orzekł wtedy, że wnioskodawca zamiast wymaganych przepisami 15 lat udokumentował jedynie 14 lat, 10 miesięcy i 8 dni pracy w szczególnych warunkach .

Organ rentowy odliczył mu bowiem okresy zwolnień lekarskich oraz ćwiczeń wojskowych. W związku z tym ZUS odmówił mężczyźnie prawa do wcześniejszej emerytury.

Prawo do wcześniejszej emerytury

Następnie sprawa po odwołaniach od 2014 roku toczyła się w ZUS i przed sądami. Najpierw - w grudniu 2014 roku - odwołanie mężczyzny zostało oddalone przez Sąd Okręgowy w Elblągu. Ostatecznie Sąd Okręgowy w Elblągu, po kolejnym wniosku emeryta, drugi raz orzekając w sprawie, w maju 2016 roku zmienił zaskarżoną decyzję ZUS i przyznał wnioskodawcy prawo do emerytury uznając, że wnioskodawca wykazał wylegitymowanie się stażem 15 lat w warunkach szczególnych. Prawo do tej emerytury przyznał jednak od 28 stycznia 2016 roku.

Odwołanie ZUS oddalił Sąd Apelacyjny w Gdańsku uznając, że w świetle brzmienia przepisów obowiązujących w czasie, który dotyczył mężczyzny, stanowisko ZUS o braku możliwości uznania za okres pracy w warunkach szczególnych czasu przebywania na zwolnieniu lekarskim, było całkowicie nietrafne. Wadliwe - w ocenie SA - było też stanowisko ZUS o braku możliwości zaliczenia ćwiczeń wojskowych do stażu pracy.

Skarga Prokuratora Generalnego

Jak jednak zwrócił uwagę mężczyzna, co podzielił w skardze nadzwyczajnej Prokurator Generalny, emerytura powinna być przyznana już od czerwca 2014 roku. ZUS jednak odmówił wnioskodawcy ponownego ustalenia początkowego terminu prawa do emerytury powołując się na prawomocny wyrok SO w Elblągu z grudnia 2014 roku i związanie jego treścią.