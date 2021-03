Będą emerytury bez podatku? Minister odpowiada

Szefowa MRiPS pytana była we wtorek w Programie Pierwszym Polskiego Radia o informacje podane przez portal OKO.press i SuperExpress, że w programie odbudowy po kryzysie - Nowy Polski Ład, który ma ogłosić premier Mateusz Morawiecki - znalazła się m.in. propozycja wprowadzenia emerytury bez podatku, jeśli będzie to emerytura do kwoty 2,5 tys. zł.

"Dobrze byłoby poczekać"

Nowy Ład to dokument o charakterze społeczno-gospodarczym programujący politykę rządu na kolejne lata. Ma on zostać zaprezentowany jeszcze w tym miesiącu. Według zapowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego, program będzie zawierał przede wszystkim plany inwestycyjne, ale także propozycje dotyczące wielu dziedzin życia społecznego oraz gospodarczego w czasie po pandemii. Jak informował premier w ramach programu rząd zaproponuje cały szereg projektów infrastrukturalnych i innowacyjnych.

Maląg odniosła się także do pytania o jej wypowiedź na spotkaniu ministrów Grupy Wyszehradzkiej, że w najbliższych tygodniach premier przedstawi nowe rozwiązania dotyczące polityki rodzinnej. Pytana, była czy to będą rozwiązania, które trafią do Nowego Ładu, czy to będą rozwiązania, które zostaną ujawnione wcześniej.