Jutro dzień podwyżki dla kilku milionów Polaków

Od najbliższego poniedziałku emerytury i renty w wyniku waloryzacji wzrosną o 4,24 procent. Oznacza to podwyżkę świadczeń o co najmniej 50,88 złotego. Minimalne emerytury wyniosą 1250,88 złotych brutto.

Od 1 marca minimalna emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna wzrosną z 1200 zł do 1250,88 zł brutto. Z kolei renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrośnie z 900 zł do 938,16 zł brutto.