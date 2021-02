O ile wzrosną emerytury? Jest nowa propozycja

Wcześniej senatorowie głosowali nad przyjęciem noweli bez poprawek. Opowiedziało się za tym 48 senatorów, 52 było przeciw, nikt się nie wstrzymał. W związku brakiem wymaganej większości przystąpiono do głosowania nad zgłoszoną poprawką zakładającą gwarancje wzrostu świadczeń o co najmniej 70 zł. Za tą zmianą było 52 senatorów, 46 przeciw, jeden się wstrzymał.

Waloryzacja emerytur i rent

Początkowo rząd przewidywał, że wskaźnik waloryzacji w 2021 roku wyniesie 103,84 procent, z gwarantowaną kwotą podwyżki 50 zł. Ostatecznie wskaźnik jest wyższy i wyniesie 104,24 procent. Oznacza to, że od 1 marca - zgodnie z rządową propozycją - najniższa emerytura i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy miałaby wynieść 1250,88 zł i wzrosnąć o 50,88 zł.

Wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed informował w środę w Senacie, że po waloryzacji renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy od marca wyniesie 938,16 zł, renta rodzinna – 1250,88 zł, świadczenie przedemerytalne – 1262,34 zł, a świadczenie przedemerytalne w przypadku przekroczenia przychodu – 631,17 zł.

Z kolei miesięczny próg uprawniający do świadczenia wyrównawczego wyniesie 2501,76 zł, a próg uprawniający do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji – 1772,08 zł.