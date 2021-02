Emeryci i renciści mogą przekazać 1 procent podatku na rzecz OPP. Ministerstwo wyjaśnia

Emeryci i renciści mogą wskazać organizacje pożytku publicznego, które dostaną 1 procent podatku, mogą również wcześniej otrzymać zwrot nadpłaconego podatku - informuje Ministerstwo Finansów w komunikacie. Wyjaśnia też, co zrobić, by skorzystać z tych możliwości.

MF wskazuje, że trwa akcja składania zeznań PIT za 2020 r., a rozliczyć z urzędem skarbowym można się do 30 kwietnia 2021 r., np. w serwisie e-Urząd Skarbowy. Ministerstwo przypomina emerytom i rencistom, jak mogą przekazać 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego i jak najszybciej otrzymać zwrot podatku.

Zgodnie z wyjaśnieniami resortu finansów, w tym roku osoby, które otrzymały z organu rentowego PIT-11A, mogą złożyć samodzielnie zeznanie roczne, albo nic nie robić do 30 kwietnia - wtedy urząd skarbowy zaakceptuje zeznanie PIT-37 za 2020 r., automatycznie wygenerowane w usłudze Twój e-PIT.

Nadpłata podatku

W przypadku nadpłaty podatku, jej zwrot potrwa do 45. dni, jeśli zeznanie zostanie automatycznie zaakceptowane albo złożone elektronicznie. Według MF najłatwiej zrobić to korzystając z usługi Twój e-PIT, dostępnej w serwisie e-Urząd Skarbowy na stronie podatki.gov.pl. W przypadku deklaracji papierowych termin zwrotu wynosi do trzech miesięcy.