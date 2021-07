PO proponuje zmiany w emeryturach. Dodatki dla wdów i wdowców

Platforma Obywatelska proponuje wypłacanie dodatku do emerytur dla wdów i wdowców. Miałby on wynosić 25 procent emerytury zmarłego małżonka. O propozycji mówiły w Kielcach parlamentarzystki PO.

W ramach akcji "Letnia Akademia Kobiet" posłanki PO: Marzena Okła-Drewnowicz, Izabela Leszczyna i Joanna Frydrych dyskutowały we wtorek z mieszkańcami Kielcach o ekonomii społecznej i systemie emerytalnym.

Marzena Okła-Drewnowicz mówiła, że jedną z propozycji PO jest wypłacanie dodatku do emerytur dla wdów i wdowców. Miałby on wynosić 25 proc. emerytury zmarłego małżonka. - Najczęściej to kobieta zostaje sama, dlatego uważamy, że w sytuacji śmierci współmałżonka, druga osobna powinna móc pobierać dodatek w wysokości 25 procent jej lub jego emerytury – powiedziała.