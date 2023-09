We wtorek weszła w życie ustawa o ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym (OIPE). Rozwiązanie ma zapewnić obywatelom Unii Europejskiej nowe możliwości oszczędzania na emeryturę.

Chodzi o ustawę z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym. OIPE jest dobrowolne oraz możliwe do przeniesienia pomiędzy krajami UE. OIPE jest także nazywany "europejską emeryturą ".

Ogólnoeuropejski indywidualny produkt emerytalny

Dostawcami OIPE mogą zostać np. banki, zakłady ubezpieczeń, towarzystwa emerytalne, czy firmy inwestycyjne. "Prawo do wpłat na subkonto OIPE przysługuje osobie fizycznej, która ukończyła 15 lat" - czytamy w ustawie. Jak dodano, "osoba fizyczna, która nabyła uprawnienia emerytalne i ma ukończony 55. rok życia, nie może zawrzeć umowy o prowadzenie OIPE".

OIPE będzie posiadać możliwość inwestowania transgranicznego, a także przenoszenia OIPE przy zmianie miejsca zamieszkania z jednego do innego państwa członkowskiego UE. Do OIPE zastosowane zostaną podobne rozwiązania podatkowe, jak w IKE, czyli zwolnienia z opodatkowania dochodów generowanych w czasie oszczędzania na subkoncie OIPE. Dotyczyć to będzie także dochodów powstałych w momencie wypłaty środków z takiego subkonta, po zrealizowaniu celu oszczędzania.