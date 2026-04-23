Pieniądze

Jak z ostatniej pensji robi się wysoką emeryturę

Polacy żyją dłużej, jak to wpłynie na wysokość emerytur
Jeden zapis w prawie pozwala mundurowym na znaczne podniesienie świadczeń tuż przed końcem służby - pisze "Gazeta Wyborcza". Emerytury funkcjonariuszy mogą być wyższe niż ich zarobki dzięki wysokiej ostatniej wypłacie.

Zgodnie z prawem mundurowi, którzy wstąpili do służby przed 2013 r., mają wysokość emerytury uzależnioną od ostatniej pensji.

Emerytura a ostatnia pensja

- Nic więc dziwnego, że pensja mundurowych bywa w ostatnim miesiącu pompowana - to tak zwany awans na pożegnanie. Tuż przed odejściem policjant, strażak lub żołnierz dostaje wyższe uposażenie i wyższe stanowisko, na którym w ogóle nie miał szans się wykazać. Wszystko służy temu, aby miał wyższą emeryturę - mówi w "GW" dr Łukasz Wacławik z wydziału zarządzania krakowskiej AGH.

Dodaje, że przełożony godzi się na taki sztuczny awans i podwyżkę, bo wie, że podwładny zaraz odejdzie i nie uszczupli to jego budżetu. Większe wypłaty spadną na zakład emerytalny.

To powoduje, że niejednokrotnie emerytura funkcjonariusza jest wyższa niż jego pensja, którą otrzymywał przez lata - czytamy w "GW".

Z jakich ulg możemy skorzystać, rozliczając PIT

Emerytura mundurowego

Mundurowi nie płacą składek emerytalnych, mają też inne korzyści.

Na emeryturę mundurowy możne odejść już po 15 latach służby, np. w wieku 36 lat. Należy mu się wówczas 40 proc. pensji, a za każdy dodatkowy rok emerytura rośnie o 2,6 proc. Może dorobić, ile chce, a emerytury nie straci.

Przywilej wyliczenia emerytury z ostatniej pensji mają już tylko ci, którzy wstąpili do służby przed 2013 rokiem. Tym po 2013 roku emeryturę wylicza się już z ostatnich 10 lat. To i tak korzystniej niż w ZUS - podaje "GW".

Od 1999 r. w nowym systemie emerytalnym każdy Polak podległy pod ZUS ma wyliczane świadczenie według wzoru: sumę zebranych składek dzielimy przez przewidywaną długość życia. Nie ma więc znaczenia pensja z jakiegoś wybranego okresu. Liczy się wszystkie, np. 35 czy 45 lat pracy, i odkładane wszystkie składki.

Wiktor Knowski
