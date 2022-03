GUS opublikował nowe tablice dotyczące długości życia. Jest "grupa osób, które mogą się cieszyć"

Główny Urząd Statystyczny opublikował w poniedziałek komunikat w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn. Są one kluczowym elementem obliczania wysokości emerytur. "Tablice te są podstawą do przyznania emerytur na wnioski zgłoszone od dnia 1 kwietnia do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego" - czytamy w uzasadnieniu do komunikatu. Tablice służą również do obliczenia wysokości hipotetycznej emerytury.