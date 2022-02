PIT za 2021 rok. Od kiedy rozliczenia będą dostępne w internecie?

Twój e-PIT - logowanie

PIT za 2021 rok

Po zalogowaniu się do usługi podatnicy będą mogli zweryfikować i zmodyfikować lub zatwierdzić swoje rozliczenia. Termin na to, co do zasady, mija wraz z końcem kwietnia, w tym roku 30 kwietnia to jednak sobota. Oznacza to wydłużenie możliwości rozliczenia z fiskusem do 2 maja. Po tym terminie KAS automatycznie zaakceptuje zeznania PIT-37 i PIT-38, które przygotowała na podstawie podsiadanych danych. Dzięki temu PIT będzie złożony w terminie, nawet jeżeli podatnik nie podejmie żadnych działań.