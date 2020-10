Od dziś akcyza na płyn do e-papierosów

Inne kraje

Przedstawicielka MF zwróciła uwagę, że poza Polską płyn do papierosów elektronicznych opodatkowuje 13 krajów. W Polsce stawka wynosi 0,55 zł za 1 ml. Wyższy podatek, bo od 0,18 do 0,32 euro za 1 ml, nałożyło sześć krajów UE. Wśród nich są: Słowenia, Szwecja, Estonia, Finlandia i Portugalia. W Danii toczą się prace legislacyjne, które zakładają opodatkowanie od 1 lipca 2022 roku. Na podobnym do Polski poziomie - od 0,1 do 0,13 euro za 1 ml płynu - stawki określiły cztery kraje. Pozostałe cztery mają stawki w przedziale od 0 - Chorwacja, do 0,08 euro za 1 ml - Włochy.

Bez banderoli

Zgodnie z informacją MF, do końca tego roku obowiązuje zwolnienie z obowiązku oznaczania podatkowymi znakami akcyzy płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich. Oznacza to, że posiadacze tych wyrobów, wprowadzonych do obrotu do 31 grudnia 2020 roku, a przeznaczonych do sprzedaży, będą mieli czas na wyprzedaż swoich wyrobów do 30 kwietnia 2021 roku, bez konieczności oznaczania ich banderolami legalizacyjnymi.