Trzy ceny zamiast jednej. Duże zmiany w największych sieciach handlowych

Największe sieci handlowe wprowadziły zmiany w sklepach w związku z wdrożeniem przepisów unijnej dyrektywy Omnibus. Nowe regulacje dotyczą sprzedaży produktów w ramach promocji. W Biedronce i Lidlu klienci przy zakupie niektórych produktów mogą zobaczyć trzy ceny zamiast jednej. Wyjaśniamy, co oznacza każda z nich.

Biedronka i Lidl wprowadził trzy ceny zamiast jednej

Przedstawiciele sieci Biedronka zaznaczyli, że zasady dyrektywy Omnibus w zakresie ceny referencyjnej nie dotyczą wszystkich produktów spożywczych oferowanych przez sieci handlowe w ramach sprzedaży promocyjnej. "Obejmują produkty, których termin przydatności do spożycia przekracza 30 dni" - wyjaśniono.

"Tym samym regulacje nakładające obowiązek informowania o cenach referencyjnych nie obejmują przykładowo między innymi świeżego mięsa, nabiału, świeżych owoców i warzyw. Zasady dyrektywy nie dotyczą także promocji innych niż proste, to jest nie stosuje się ich, jeśli wprowadzane są promocje warunkowe na przykład "kup 2, zapłać za drugi 50 procent taniej", "zrób zakupy za 50 złotych, dostaniesz x" - powiedział, cytowany w komunikacie, Adam Słomkowski, starszy prawnik z Działu Prawnego sieci Biedronka.

Jak wyjaśniła, obecnie na etykietach artykułów, które mają długi termin przydatności do spożycia (kawa, słodycze, napoje itp.), podawane są trzy ceny: aktualna (promocyjna), dotychczasowa (tuż przed obniżką) oraz najniższa cena danego artykułu w ciągu 30 dni przed obniżką.

"W przypadku produktów o krótkim terminie przydatności do spożycia (mięso, nabiał, owoce, warzywa itp.), również podajemy 3 ceny, z tym, że są to: cena aktualna (promocyjna), dotychczasowa (tuż przed obniżką) i – dodatkowo – cena regularna (bez obniżek). W ten sposób dostosowaliśmy nasze etykiety do wytycznych dyrektywy Omnibus" - zapewniła Robaszkiewicz.