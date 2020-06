Dwie raty kredytu mieszkaniowego gratis

Obniżenie stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej do najniższego poziomu w historii przyczyni się do tego, że raty części kredytów zaciągniętych w złotych spadną aż o około jedną szóstą. Zatem suma uzyskanych oszczędności w trakcie sześciu miesięcy wystarczy na spłatę jednej raty - wynika z analizy Expandera.

Pod koniec maja Rada Polityki Pieniężnej obniżyła główną stopę procentową z 0,5 procent do 0,1 procent. Była to trzecia obniżka stóp procentowych w ostatnich tygodniach.

W połowie marca RPP obniżyła referencyjną stopę procentową NBP o 50 punktów bazowych do 1,0 proc. w skali rocznej. Była to pierwsza zmiana od marca 2015 roku. Później, na początku kwietnia, Rada obniżyła wszystkie stopy procentowe o kolejne 50 punktów bazowych.

Jak wyjaśnił główny analityk Expandera Jarosław Sadowski, dzięki obniżkom stóp procentowych wprowadzonym przez RPP, kredytobiorcy otrzymali rocznie dwie raty gratis. Zaznaczył jednak, że dotyczy to kredytów udzielonych stosunkowo niedawno. W przypadku "starych" - rata spadnie w mniejszym stopniu.

Porównanie rat różnych kredytów

W przypadku kredytu 300 000 zł na 30 lat udzielonego w styczniu 2020 roku rata w lutym wynosiła 1400 zł. Teraz spada do 1167 zł, czyli o 233 zł. Roczna oszczędność wynosi 2 796 zł, a więc niemal tyle, ile dwie lutowe raty. Spadek jest więc ogromny. Trzeba jednak dodać, że niektórzy kredytobiorcy muszą zaczekać jeszcze kilka miesięcy na obniżkę - zaznaczył analityk.

Dodał, że "w niektórych przypadkach raty spadną nieznacznie i to się nie zmieni nawet za kilka miesięcy", gdyż "im dłużej kredyt jest spłacany, tym raty są mniej wrażliwe na zmiany stóp procentowych".

"Dla przykładu weźmy kredyt na 300 000 zł, udzielony w styczniu 2006 r. na okres 15 lat. Jego spłata skończy się więc już za kilka miesięcy. W lutym rata takiego kredytu wynosiła 2 312 zł, a obecnie spadła do 2 298 zł, a więc o niecały 1 proc. Dzieje się tak dlatego, że tylko minimalną część raty stanowią odsetki. W lutym odsetki wynosiły 73 zł, a obecnie 27 zł. Rata w takim przypadku składa się więc niemal wyłącznie z kapitału. Zupełnie inaczej to wygląda , gdy kredyt został udzielony niedawno. Wtedy to odsetki stanowią większą część raty i dlatego obniżki stóp procentowych zmniejszyły raty aż o 17 proc." - czytamy w analizie.