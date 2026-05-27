Pieniądze

Coraz więcej Polaków w drugim progu podatkowym. "Powinien wzrosnąć"

Coraz więcej Polaków wpada w drugi próg podatkowy
Coraz więcej Polaków płaci wyższy PIT. W 2025 roku drugi próg przekroczyło ponad 2,4 mln osób - znacznie więcej niż rok wcześniej. Płace rosną, a limit pozostaje w miejscu.

Liczba podatników, którzy przekroczyli drugi próg podatkowy w 2025 roku sięgnęła 2 mln 411 tys. - wynika z danych resortu finansów. To o prawie o jedną czwartą więcej niż w ubiegłym roku.

- Wynagrodzenia rosną, w związku z tym też ten próg [podatkowy -red.] powinien wzrosnąć - powiedział na antenie TVN BiS Radosław Żuk, doradca podatkowy. Jak zaznaczył, jest on na tym samym poziomie już od kilku lat. Ostatnia podwyżka drugiego progu podatkowego miała miejsce w 2022 roku.

Obowiązująca w Polsce skala podatkowa (PIT) składa się z dwóch progów, gdzie dochód do 120 000 zł opodatkowany jest stawką 12 proc., a nadwyżka powyżej tej kwoty podlega stawce 32 proc.

Ekspert: trzeba byłoby pomyśleć o podwyższeniu tego progu

Żuk zaznaczył, że w ostatnich latach w Polsce "inflacja była znacząca". - Trzeba byłoby pomyśleć o podwyższeniu tego progu - stwierdził.

Dodał jednak, że "patrząc na sytuację fiskalną naszego skarbu państwa, pewnie do tego nie dojdzie".

Zaznaczył jednak, że obecnie rządzący nie mówią o żadnym podwyższeniu drugiego progu podatkowego. - To jest zmiana typowo polityczna - stwierdził, dodając, że waloryzacja w przypadku wysokiej inflacji powinna wynikać z przepisów prawa.

Z kraju

Ekspert: dużą pokusą jest przejść na działalność gospodarczą

Ekspert został zapytany, czy wysokość drugiego progu podatkowego sprzyja "wypychaniu" pracowników z etatów na jednoosobowe działalności gospodarcze.

- To jest dla mnie oczywiste. Proszę sobie wyobrazić, że możemy płacić podatek - na przykład według stawki ryczałtowej - 8,5 procent, a mamy płacić podatek 41 procentowy [łącznie ze składką zdrowotną - red.], przy nadwyżce [dochodów - red.] - powiedział.

Dodał, że "jest naprawdę dużą pokusą, żeby przejść na działalność gospodarczą". - Czyli zmienić profil swojej współpracy z dotychczasowym pracodawcą - wyjaśnił Żuk.

Tagi:
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
