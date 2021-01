Rekordy na Wall Street. "Inwestorzy nie mogą się doczekać czegoś nowego"

Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł 0,18 proc. i wyniósł 31 097,97 pkt. S&P 500 zwyżkował 0,55 proc. i wyniósł 3824,68 pkt. Nasdaq Comp. poszedł w górę 1,03 proc., do 13 201,97 pkt. W przypadku dwóch ostatnich indeksów piątek zakończył się na rekordowych poziomach – informuje CNN.

"Inwestorzy czują się obecnie bardziej komfortowo"

- Inwestorzy nie mogą się doczekać czegoś nowego, czyli prezydentury Bidena i perspektyw zwiększenia programu wydatków. Traderzy wybierają spółki cykliczne, a to napędza rynek, ale należy zachować ostrożność, ponieważ wzrosty zależą od ożywienia gospodarczego w nadchodzących kwartałach – powiedział Francois Savary, dyrektor ds. inwestycji w Prime Partners.

- Inwestorzy czują się obecnie bardziej komfortowo, by podejmować ryzyko, biorąc pod uwagę, że zeszłoroczne czynniki ryzyka, czyli obawy o brexit i cykl wyborczy w USA, straciły moc oddziaływania. Teraz inwestorzy skłaniają się ku zwiększonemu prawdopodobieństwu nadejścia większej liczby bodźców fiskalnych ze strony Stanów Zjednoczonych w świetle zwycięstwa demokratów w wyborach do Senatu w stanie Georgia – ocenił Han Tan, analityk rynkowy FXTM.

"Trzeba patrzeć szerzej"

Sytuacja w USA

W środę wieczorem zwolennicy prezydenta USA Donalda Trumpa wtargnęli do gmachu Kongresu, doprowadzając do wstrzymania posiedzenia amerykańskiego parlamentu. W starciach zginęło czterech demonstrantów i policjant. Rannych zostało ok. 50 funkcjonariuszy policji. Zatrzymano 68 osób.