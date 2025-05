"Bardzo mi zależy". Premier o podwyższeniu kwoty wolnej od podatku

Donald Tusk zapewnił w "Faktach po Faktach", że do końca kadencji rządu dojdzie do podwyższenia kwoty wolnej od podatku. - Bardzo mi zależy na wyższej kwocie wolnej od podatku, bo to był mój postulat - podkreślił premier. Jak wyjaśnił, w tym roku nie pozwala na to wysokość deficytu w budżecie. Tusk zapowiedział też, że do końca maja ma być gotowych "ponad 100 ustaw deregulacyjnych".

- Bardzo mi zależy na kwocie wolnej od podatku , bo to był mój postulat - powiedział Donald Tusk w programie "Fakty po Faktach". Pytany o to, czy zmieścimy się z finansowaniem obietnicy wyborczej z 2023 roku, uwzględniając obecny deficyt budżetowy , odpowiedział, że "w tym roku nie".

Zapytany, czy uda się w przyszłym, odpowiedział, że rząd zrobi to do końca tej kadencji. - To jest moja twarda obietnica, że do końca tej kadencji - powiedział. Wyjaśnił, że nie ma pewności, czy uda się to w przyszłym roku, "bo to będzie zależało od tego, jak wysoko trzyma się ten deficyt". - Nie możemy przekroczyć pewnej granicy, bo stracimy środki europejskie - skwitował.