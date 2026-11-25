Pieniądze Trump szykuje nowe cła. Na liście Chiny i Unia Europejska Oprac. Paulina Karpińska |

Xi u Trumpa. W agendzie rozmowy o AI, cłach i Tajwanie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/BONNIE CASH / POOL

Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Administracja Donalda Trumpa zaproponowała nowe cła na towary z 14 gospodarek, w tym Chin i Unii Europejskiej.

Mają one zastąpić taryfy unieważnione przez Sąd Najwyższy na początku tego roku. Proponowane cła są wynikiem dochodzenia w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych, wszczętego w marcu przez Jamiesona Greera, przedstawiciela USA ds. handlu (USTR).

20-procentowe cła dla Chin i 15-procentowe dla Unii Europejskiej

Jak wynika z komunikatu jego biura, najwyższa nowa stawka celna, wynosząca 20 proc., miałaby dotyczyć Chin. W przypadku części chińskich produktów nowe taryfy mogą być doliczone do wcześniejszych ceł. Chiny są powszechnie uznawane za największe na świecie źródło nadwyżek mocy produkcyjnych w przemyśle.

USTR rekomenduje, by cła na towary z UE wyniosły 15 proc. Propozycja przewiduje zwolnienia dla określonych kategorii towarów. Uwzględnia też już obowiązujące standardowe stawki celne i dodatkowe cła nałożone wcześniej na podstawie sekcji 301 ustawy o handlu, pozwalającej na wprowadzenie ceł w odpowiedzi na nieuczciwe praktyki handlowe. Porozumienie handlowe USA z UE wyznaczyło 15 proc. jako maksymalny pułap taryf.

Nowymi cłami mają być też objęte Japonia, Bangladesz, Kambodża, Indie, Indonezja, Malezja, Singapur, Szwajcaria, Tajlandia, Wietnam, Korea Płd. i Tajwan. Trwają dwa dodatkowe dochodzenia dotyczące praktyk handlowych Meksyku i Norwegii.

USA rozważają kolejne cła. Jest możliwy termin

- Przez kilkadziesiąt lat wielu naszych partnerów handlowych realizuje strategie przemysłowe ukierunkowane na faworyzowanie produkcji przemysłowej, tłumienie wzrostu płac i ograniczanie praw pracowniczych, udzielanie wsparcia finansowego i innego rodzaju pomocy, wykorzystywanie nakładów produkcyjnych pochodzących z gospodarek nierynkowych oraz stosowanie innych praktyk zakłócających mechanizmy rynkowe. Działania te przechylają równowagę handlową na ich korzyść, jednocześnie osłabiając amerykańską bazę przemysłową - oświadczył Greer.

Jeden z wysokich rangą przedstawicieli administracji USA zaznaczył, że nowe stawki celne zostaną wprowadzone najwcześniej w styczniu, po zakończeniu okresu konsultacji, w którym zainteresowane branże będą mogły przedstawić swoje uwagi - podał "Wall Street Journal".

Urząd przedstawiciela USA ds. handlu rekomenduje wprowadzenie ceł na podstawie sekcji 301 ustawy o handlu. Jeszcze w lipcu USA wprowadziły 10-12,5 proc. cła na towary z ponad 60 państw w ramach tych uprawnień, choć wówczas podanym powodem było rzekome niewypełnianie przepisów o zakazie pracy przymusowej. Na UE nałożono wówczas 10-proc. cło, a na Chiny - 12,5 proc.